Москва, 26 апреля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Как минимум восемь фигурантов первых строчек списка «Forbes-Украина» имели или до сих пор имеют бизнес-интересы на российской территории, зарабатывая на россиянах миллиарды рублей, которые потом идут в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это показал анализ, проведённый ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

Кто-то владеет юридическими фирмами в России, через которые ведёт бизнес, а кто-то заходит на рынок через номиналов или цепочку офшоров, бенефициары которых скрываются.

Самый богатый бизнесмен Украины, единственный представитель страны в мировом рейтинге Forbes Ринат Ахметов с состоянием 7,6 млрд долларов США является бенефициаром группы SCM, в состав которой входят многочисленные активы, в том числе ДТЭК Энерго (входит в DTEK B. V). Как минимум до августа 2021 года частью активов этого бизнес-спрута были российские АО «Донской антрацит» и АО «Шахтоуправление «Обуховская» из Ростовской области.

Украинский олигарх Ахметов «наколотил» миллиарды на российском угле?

Второе место в рейтинге самых богатых на Украине занимает Виктор Пинчук, женатый на дочери бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Олигарх был депутатом Верховной рады Украины, имел общие бизнес-интересы с Ахметовым. Сейчас среди его активов называют группу «Интерпайп» (выплавка стали, выпуск труб). В России по сей день работает ООО «Интерпайп-М» (агент по оптовой торговле металлами в первичных формах), заработавшее по итогам 2021 года 372,532 млн рублей. Владелец у российской фирмы — кипрская компания Interpipe Limited. Оба юрлица в отчётности украинской компании ТОВ «Інтерпайп Україна» за 2019 год числятся как аффилированные лица.

У зятя экс-президента Украины остались интересы в России?

Третий в украинском рейтинге миллиардеров — бывший президент Украины Пётр Порошенко. Несмотря на все заверения, что в России активов он больше не имеет, факты говорят о другом. АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» в российском арбитраже уже семь лет пытается оспорить решение о доначислении ей более 400 млн рублей налогов и штрафов. В сентябре 2021 года у липецкого актива «Рошен» появилась новая управляющая компания — созданное в апреле 2021 года в Москве ООО «УК «Новые горизонты», которым владеет украинская компания «Танталайз груп».

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На четвёртой строчке — украинский олигарх, депутат нескольких созывов Верховной рады Украины Александр Герега и его супруга Галина — бывший депутат Киевсовета. В их активе торговая сеть «Эпицентр», которая ославилась продажей товаров медназначения, поставленных на Украину в качестве гуманитарной помощи без соответствующей ввозной пошлины. По имеющимся данным, Герега могут иметь активы и интересы в Москве и Крыму — через «Дром Венчерс лимитед» с Маршалловых островов.

Украинский олигарх Герега замахнулся на земли в Крыму?

Следующий украинский олигарх, следы которого нашлись в России, — это ещё один бывший депутат Верховной рады Украины Константин Жеваго, которого называли спонсором Юлии Тимошенко. В России фирмы из списка активов Жеваго активно осваивают фармацевтический рынок, поставляя важные медицинские препараты, в том числе используемые при болезни сердца.

Спонсор Тимошенко — украинский олигарх богатеет на продаже лекарств России?

Есть следы украинских миллиардеров и в IT-секторе РФ. Там наследила компания GitLab, чья продукция внедрялась в банковском секторе и не только в нём. Бенефициар актива — занимающий 23-е место в рейтинге «100 богатейших украинцев 2021» Дмитрий Запорожец. В 2022 году он занял уже 13-е место.

Информационная безопасность России — при чём тут украинский олигарх?

Ещё один олигарх, чей след обнаружен в России, — это бывший российский бизнесмен Вадим Новинский (Малхасян), бенефициар группы «Смарт-Холдинг», в который входит группа «Верес». Именно продукцию этой агрокомпании вы можете встретить на полках российских супермаркетов. Именно эта компания спонсирует Вооруженные силы Украины, а работники предприятий её холдинга участвуют в боевых действиях в рядах ВСУ «или в силах территориальной обороны». Среди бизнес-партнёров Новинского — Ринат Ахметов.

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И наконец своё «заслуженное» место в этом списке занимает одиозный бизнесмен Украины — Игорь Коломойский, с которым в предвыборную кампанию связывали Владимира Зеленского. С ним может быть аффилирована заработавшая за 19 лет миллиарды рублей российская компания «Торговый дом «Днепроспецсталь-М».

Сам Зеленский также имел все эти годы вливания в свой кошелёк от российских активов, которыми владели цепочки офшоров. И хотя после избрания президентом Украины он заявил, что избавился от кипрских фирм, но факты говорят о несколько ином раскладе.

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