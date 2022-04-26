Тегеран, , 07:07 — REGNUM Иранский борец вольного стиля Ядолла Мохебби (125 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе в Монголии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 апреля.

Борьба Mil.ru

Ядолла Мохебби (125 кг) победил своего соперника в финальной схватке и завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе в Улан-Баторе (Монголия).

Ранее иранцы Юнес Эмами, Рахман Амузад, Али Савадкухи и Мохаммад Хоссейн Мохаммадиан также победили своих соперников и принесли Ирану золотые медали в различных весовых категориях.

Кроме того, серебряную медаль на турнире завоевал Дариуш Хазрат Голизаде (61 кг). В результате на чемпионате Азии сборная Ирана по вольной борьбе заняла первое место с шестью золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалями.

Чемпионат Азии по борьбе 2022 года прошёл с 19 по 24 апреля в Улан-Баторе, Монголия.