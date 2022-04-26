Москва, 26 апреля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Во вторник, 26 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, температура воздуха +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гуляющие люди в выходной день. Тверской бульвар. Весенняя Москва

В ночь на 27 апреля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +13… +18 °C днём. Ночью — +3… +8 °C.

В среду, 27 апреля, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +8… +13 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, порывистый ветер до 15 м/с. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C, переменная облачность, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, прохладная дождливая погода и ночные заморозки ожидаются в Москве в первые выходные дни мая.