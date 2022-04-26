Челябинск, , 06:53 — REGNUM Челябинский облсуд отменил решение нижестоящей инстанции о замене наказания лидеру группы автоугонщиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В 2017 году ранее неоднократно судимый гражданин получил 11 лет колонии общего режима за хищения дорогих иномарок. А 25 февраля 2022-го Калининский райсуд Челябинска заменил неотбытую часть наказания более мягким видом.

При этом осуждённый не до конца возместил ущерб. В связи с этим прокуратура внесла на это решение апелляционное представление. Челябинский областной суд это представление удовлетворил. Постановление районного суда о замене неотбытой части наказания отменено.