Благовещенск, , 06:53 — REGNUM Задымление населённых пунктов на территории Дальневосточного федерального округа может произойти из-за крупных действующих пожаров в Китае. Такое предупреждение 26 апреля разместил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на своем сайте.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Риск задымлений населённых пунктов на юге и юго-востоке Дальневосточного федерального округа возрастает в связи с неблагоприятным для российских приграничных регионов направлением ветра и учитывая большие площади природных пожаров на территории Китая.

Специалисты института отметили, что на юге Сибирского федерального округа может возрасти пожароопасность, возрастает вероятность возникновения природных пожаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Приамурье окутало дымом от лесных пожаров в Еврейском автономном округе и в Китае.

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