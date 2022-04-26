Токио, 26 апреля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Геймдизайнер Хиронобу Сакагути, являющийся создателем франшизы Final Fantasy, прокомментировал решение компании Square Enix выпустить в продажу фигурку на тему игровой серии стоимостью более $11 тыс. Об этом 26 апреля сообщает портал Kotaku.

Компания Square Enix Логотип компании Square Enix

Разработчика крайне удивило то, что компания выставила такую цену за статуэтку. «Вы в порядке, Square Enix?» — написал Сакагути на своей странице в соцсети. Он добавил, что даже создание целой диорамы для его видеоигры Fantasian обошлось в меньшую сумму.

Напомним, Хиронобу Сакагути покинул Square Enix в 2003 году. Впоследствии геймдизайнер основал собственную студию Mistwalker (Fantasian, Terra Battle, Lost Odyssey, Blue Dragon). Отметим, что на фигурке, выполненной в масштабе 6 к 1 изображена героиня игры Final Fantasy VI Терра (Тина) Бранфорд. Модель выпущена в рамках серии Masterline.