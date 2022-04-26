Красноярск, , 06:53 — REGNUM В Красноярске продолжаются XXI Молодёжные Дельфийские игры России. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, в большинстве дисциплин уже состоялись первые туры. В некоторых номинациях уже определили победителей и призёров.

Дельфийские игры Yanao.ru

25-26 апреля конкурсная программа продолжится. Будут определены победители и призёры по каждой из 34 номинаций.

По данным мэрии, в мероприятии участвуют 2783 представителя 79 регионов России. Это дети и молодёжь от 10 до 25 лет – ученики музыкальных и художественных школ, училищ, техникумов, активисты направлений молодежной политики.

Программу Игр в этом году расширили. Участники соревнуются в 34 конкурсных номинациях. Это «Скрипка», «Академическое пение», «Фортепиано», «Эстрадное пение», «Народный танец», «Театр» и так далее. Среди новых направлений – «Научно-популярный видеоблогинг» и «Эпидемиология и биоинформатика». В Красноярске разыгрывают 106 комплектов наград. Это рекордное количество.

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