Токио, , 06:50 — REGNUM Глава японского правительства Фумио Кисида выступил за скорейшее налаживание отношений между Сеулом и Токио. Об этом премьер-министр Японии заявил в ходе встречи с южнокорейской делегацией.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«На фоне международной ситуации, в которой под угрозой оказался основанный на букве закона международный порядок, как никогда важно стратегическое взаимодействие между Японией и Южной Кореей, а также Японией, США и Южной Кореей», — заявил он.

Кисида добавил, что вопрос нормализации отношений между Сеулом и Токио необходимо решать незамедлительно. По данным агентства Kyodo, южнокорейская делегация также поддержала намерения по улучшению отношений между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси выступил за налаживание отношений с Южной Кореей. При этом в ходе встречи с южнокорейской делегацией японская сторона не обсуждала вопросы принудительного труда и сексуального рабства в годы Второй мировой войны.