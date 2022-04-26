Орск, Оренбургская область, 26 апреля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс — службе УМВД по региону.

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По данным ведомства, 22-летнняя орчанка разместила в мессенджере негативные материалы и изображения, дискредитирующие использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и её граждан. Возбудили административные дела.

По итогам рассмотрения двух административных протоколов горожанку оштрафовали. За два правонарушения орчанка должна заплатить 100 тыс. рублей.