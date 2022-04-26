Вашингтон, 26 апреля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией, на что указывает недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина о планах Вашингтона ослабить Москву. Об этом написал журналист Дэвид Сангер в своей статье для издания The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По мнению обозревателя, такая стратегия несет для американской стороны «некоторые риски». Сангер также отметил, что в начале событий на Украине глава Белого дома Джо Байден неоднократно заявлял о том, что «не хочет превращения спецоперации в столкновение США и России».

Вместе с тем, как отмечает журналист, в последнее время «линии размылись, а риторика ужесточилась». Автор статьи полагает, что заявление Ллойда было «тщательно спланировано» и призвано обозначить скорую поддержку Украины со стороны США в вопросе «мирных переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в попытках всеми возможными путями затянуть военную операцию на Украине с целью нанесения максимального вреда России.