Оренбург, , 06:41 — REGNUM В Оренбургской области в судебном порядке происшествие, в результате которого работник получил травмы, признан несчастным случаем на производстве. С работодателя взыскана компенсация вреда здоровья и морального вреда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Оренбурге 23 октября 2020 года во время проведения работ по капремонту многоэтажного дома мужчина упал со строительных лесов. Вред здоровью был оценен как тяжкий.

Работодатель уклонялся как от оформления трудовых отношений, так и от признания несчастного случая произошедшим на производстве, а также от возмещения вреда здоровью. Владелец источника повышенной опасности – строительных лесов также уклонялся от возмещения вреда здоровью.

Прокуратура в интересах пострадавшего работника обратилась в суд. Он обязал работодателя выплатить рабочему 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и вреда здоровью, а также утраченный заработок с 23 октября 2020 года вплоть до момента восстановления трудоспособности работника. Судебное решение не вступило в законную силу.