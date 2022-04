Ричмонд , США, , 06:38 — REGNUM На очередном судебном заседании по иску Джонни Деппа к Эмбёр Хёрд были представлены новые доказательства того, что Хёрд применяла физическое насилие к экс-супругу. Об этом 26 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Эмбер Хёрд и Джонни Депп. 2015 GabboT

Судье и присяжным показали видеозапись, на которой запечатлён момент, когда бывшие супруги обсуждали ссору, произошедшую в Австралии. Тогда Хёрд заявила Деппу, что его попытки уклониться от выяснения отношений с ней гарантированно приведут к драке. Депп сказал на это бывшей жене, что во время споров она «склонна наносить удары». «Я говорю о спорах, я не говорю о тех случаях, когда это привело к физическому», — ответила Хёрд.

Напомним, Джонни Депп подал в суд на Эмбер Хёрд иск на сумму $50 млн, обвинив экс-супругу в клевете. Ранее Хёрд заявила, что Депп применяет к ней физическое насилие. Сторона актрисы в свою очередь подала встречный иск на сумму $100 млн. Сейчас судебный процесс находится на стадии перекрёстного допроса Деппа, в рамках которого актёр отвечает на вопросы адвокатов обеих сторон.

