Екатеринбург, 26 апреля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. На чемпионате России по пауэрлифтингу для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата победил якутский спортсмен Владимир Балынец. Он получил уже семнадцатую золотую медаль за свою спортивную карьеру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе центра спортивной подготовки сборных команд Якутии.

Пауэрлифтинг

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Соревнования проходят в Екатеринбурге с 24 по 29 апреля. Тренирует Владимира Балынца заслуженный тренер России Пётр Давыдов. На медали чемпионата претендуют 170 спортсменов из 35 российских регионов.

Как сообщалоИА REGNUM, призёр Параолимпийских игр по плаванию, якутянка Анастасия Диодорова получила пять золотых и одну бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях в Уфе. В чемпионате участвовали более 300 спортсменов.