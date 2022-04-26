Рим, 26 апреля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Иностранный турист запустил беспилотник в историческом центре итальянской столицы Рима и уронил его на крышу палаццо XV века. Об этом сообщает портал Wanted in Rome.

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Сообщается, что дрон запустил турист из Аргентины, однако не справился с управлением беспилотника и уронил его на крышу палаццо. Портал уточняет, что когда-то на балконе этого здания выступал фашистский диктатор Бенито Муссолини. Итальянская полиция изъяла дрон и сообщила туристу о запрете использования беспилотников в центре Рима.

Отмечается, что власти Италии неоднократно наказывали туристов за использование дронов для фотосъемки в центре столицы. Аналогичные правила действуют и в других регионах страны, где существует опасность повреждения исторических объектов.