Владивосток, , 06:42 — REGNUM Во Владивостоке в рамках проекта «КубикВикенд» проходят соревнования по спидкубингу. Завершающим событием станет 24-часовой марафон по сборке кубика Рубика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Кубик-рубик Дарья Драй © ИА REGNUM

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Марафон по спидкубингу стал победителем конкурса поддержки молодёжных проектов АНО «Молодёжь Приморья». Он включает в себя ряд мероприятий по сборке кубика Рубика на скорость и другим головоломкам.

В соревнованиях по сбору кубика Рубика на скорость приняли участие более 30 участников, как членов федерации, так и новичков. Из них четверо прошли квалификацию на марафон. Так, Дмитрий Якинто собрал 279 кубиков за час, Михаил Братко – 267, Евгений Моисеев – 242, Кирилл Ослонов – 227 кубов.

На 24-часовом марафоне 30 апреля участники за сутки планируют установить рекорд.

Как сообщало ИА REGNUM, кинопродюсер Ашок Амритрадж и студия Hyde Park Entertainment Group запустили в производство фильм об истории создания кубика Рубика.