Пекин, , 06:29 — REGNUM Министерство транспорта Китае сообщило о значительном сокращении количества станций пропуска скоростных автомагистралей и зон обслуживания, в связи с их закрытием из-за эпидемии COVID-19, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Данные министерства показали, что к субботе 11 платных станций по всей стране все еще были приостановлены. На их долю приходилось всего 0,1% от общего числа жителей страны, что на 667 человек или на 98,38% меньше, чем 10 апреля.

Между тем, 27 зон обслуживания все еще были закрыты по данным на 23 апреля, что на 337 и 92,58% меньше, чем 10 апреля, показали данные.