Пхеньян, , 06:29 — REGNUM На прошедшем 25 апреля в Пхеньяне военном параде, посвящённом 90-летию Корейской народной армии, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о принятии мер по дальнейшему развитию и расширению ядерного потенциала республики. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 26 апреля сообщает агентство Yonhap.

Ким Чен Ын

Отмечается, что Ким Чен Ын также поручил специалистам провести «тщательную подготовку» к применению оборонной программы Северной Кореи по ядерному сдерживанию «в любое время».

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР раскритиковали предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды «воздать должное» храму Ясукуни и визит бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в храм, считающийся в Азии символом японского милитаризма.

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