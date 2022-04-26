Лидер КНДР заявил об ускорении развития ядерного арсенала
Пхеньян, 26 апреля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. На прошедшем 25 апреля в Пхеньяне военном параде, посвящённом 90-летию Корейской народной армии, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о принятии мер по дальнейшему развитию и расширению ядерного потенциала республики. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 26 апреля сообщает агентство Yonhap.
Отмечается, что Ким Чен Ын также поручил специалистам провести «тщательную подготовку» к применению оборонной программы Северной Кореи по ядерному сдерживанию «в любое время».
Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР раскритиковали предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды «воздать должное» храму Ясукуни и визит бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в храм, считающийся в Азии символом японского милитаризма.
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