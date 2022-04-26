Куньмин, Китай, , 06:23 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая начала раздавать ваучеры на сумму 300 млн юаней (около $45,7 млн) для стимулирования туризма, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Высокоскоростная железнодорожная линия Куньмин-Шанхай Gov.cn

Ваучеры на сумму 200 млн юаней нацелены на потребление туристических товаров и услуг. Ваучеры на сумму еще 100 млн юаней пойдут на приобретение топлива на АЗС и будут выдаваться в несколько этапов в течение года потребителям в Юньнани и соседних провинциях, сообщило правительство провинции.

Провинциальное бюро культуры и туризма заявило, что этот шаг направлен на стимулирование потребления культуры и туризма и повышение доверия рынка.