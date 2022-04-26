Куньмин, Китай, 26 апреля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Провинция Юньнань на юго-западе Китая начала раздавать ваучеры на сумму 300 млн юаней (около $45,7 млн) для стимулирования туризма, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

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Ваучеры на сумму 200 млн юаней нацелены на потребление туристических товаров и услуг. Ваучеры на сумму еще 100 млн юаней пойдут на приобретение топлива на АЗС и будут выдаваться в несколько этапов в течение года потребителям в Юньнани и соседних провинциях, сообщило правительство провинции.

Провинциальное бюро культуры и туризма заявило, что этот шаг направлен на стимулирование потребления культуры и туризма и повышение доверия к рынку.