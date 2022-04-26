Пекин, , 06:16 — REGNUM Национальный метеорологический центр Китая возобновил синюю тревогу из-за ливней в различных частях страны, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Ливень Dampfkasten

С вечера 25 апреля по ночь 26 апреля сильные дожди обрушились на некоторые районы провинций Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Фуцзянь, Гуанси и Гуандун, при этом в некоторых районах ожидается до 120 мм осадков. В некоторых регионах, вероятно, выпадет более 70 мм осадков в час, что будет сопровождаться грозами, шквалами и градом.

Центр посоветовал местным органам власти подготовиться к ливням. Школам и детским садам было предложено принять соответствующие меры для обеспечения безопасности детей, а водителей предупредили, чтобы они остерегались наводнений и пробок.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.