Москва, , 06:12 — REGNUM Облачная погода с небольшим, местами умеренным дождём, ожидает 26 апреля жителей города Москвы. Информация об этом опубликована Гидрометцентром России на своём сайте.

Тёплая погода

Температура воздуха в Москве днём поднимется до +15…+17 градусов, ночью же ожидается похолодание до +6 градусов. Ветер ожидается преимущественно западный, его скорость составит 5-10 м/сек.

Атмосферное давление составит 742–743 мм ртутного столба.

По данным метеослужбы, уже с 28 апреля в Москве и Московской области ожидается похолодание, днём температура воздуха составит +6…+8 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве на период майских праздников ожидаются дожди и заморозки.

Читайте ранее в этом сюжете: Гидрометцентр прогнозирует дожди и заморозки в Москве на майские праздники