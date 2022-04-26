Уфа, 26 апреля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Призёр Параолимпийских игр по плаванию, якутянка Анастасия Диодорова получила пять золотых и одну бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях в Уфе. В чемпионате участвовали более 300 спортсменов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе центра спортивной подготовки сборных команд Якутии.

республиканский центр подготовки сборных команд Якутии Анастасия Диодорова

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Соревнования проходили 18–26 апреля. Анастасия Диодорова участвовала в заплывах брассом, баттерфляем, вольным стилем и на спине на дистанциях от 50 до 400 метров, а также в эстафетах.

«На счету Анастасии Диодоровой лучшие результаты в плавании на 50 метров вольным стилем, в заплыве на 50 метров баттерфляем, плавании на 100 метров на спине. Ещё две награды высшего достоинства якутянка выиграла в эстафете на 4×50 и 4×100 метров», — отметили в центре спортивной подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, серебряным призёром стал житель Якутии на Дельфийских играх-2022, которые проходят в Красноярске. Призовое место в номинации «Художественные ремёсла» занял студент «Якутского художественного училища им. П. П. Романова» Василий Николаев.