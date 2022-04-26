Макао, Китай, 26 апреля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Несколько кораблей загорелись в порту Макао, специального административного района Китая, передает 25 апреля агентство Синьхуа.

Макао

Корабли, стоявшие на якоре в морских водах близ Макао, загорелись 25 апреля вечером, были слышны множественные взрывы, сообщает Пожарная служба правительства Специального административного района (САР) Макао.

Корабли находились в середине ряда из более чем 10 рыболовецких судов, стоящих на якоре в морских водах. Пожарные прибыли на место для спасения. Причина пожара и наличие жертв остаются неясными.