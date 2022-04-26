Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Ряд американских СМИ начали публиковать более объективную точку зрения о российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявляет посольство России в США в официальном канале в Telegram.

Русофобия

«Обратили внимание, что некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине. Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом», — отметили дипломаты.

При этом в российской дипмиссии указывают, что большая часть информационных ресурсов в США продолжают придерживаться русофобской позиции. Тем не мнее дипломаты отметили, что теперь ряд американских граждан могут получать больше объективной информации о российской спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США приняли решение отменить торжественную церемонию в память о встрече военных СССР и американской армии на Эльбе в 1945 году. Отмечалось, что соответствующие указания были сделаны по рекомендации Госдепа США.