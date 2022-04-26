Вашингтон, , 06:04 — REGNUM США стараются всеми возможными способами затянуть специальную военную операцию на Украине для того, чтобы максимально навредить России. Об этом говорится в комментарии посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в телеграм-канале российской дипломатической миссии.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, по его словам, Соединенным Штатам выгодно продление текущей ситуации, поскольку сохранение очага нестабильности в Европе, помогает Белому дому сплотить вокруг себя союзников и удержать свои позиции в мире.

Однако, как добавил Антонов, мир, несмотря на противодействие США, движется к многополярности, и это нельзя игнорировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля американский президент Джо Байден заявил, что Пентагону необходимо учитывать проведение спецоперации на Украине при военном планировании и принятии решений по расстановке сил.

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