Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Госдепартамент США назвал пожизненный приговор правозащитнику Осману Кавале политически мотивированным и призвал Турцию освободить его. Об этом 25 апреля заявил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Осман Кавала (сс) Janbazian

По его словам, США «глубоко обеспокоены и разочарованы решением» суда от 25 апреля.

Нед Прайс «Мы вновь призываем Турцию освободить Османа Кавалу… Мы призываем правительство соблюдать права и свободы всех граждан Турции и прекратить политически мотивированные преследования».

Семь других подсудимых, также обвиняемых в попытке в 2013 году сменить правительство Турции и её конституционный строй, получили по 18 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года посольства США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции потребовали от турецких властей освободить содержащегося в тюрьме бизнесмена Османа Кавалу, считая, что его держат там по политическим мотивам. В Анкаре подобные заявления расценили как проявление неуважения к суверенитету страны и вмешательство в её внутренние дела, президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить дипломатов персонами нон грата.

После заявлений посольств этих стран о невмешательстве во внутренние дела Турции, власти решили ограничиться предупреждением и отменили высылку дипломатов из страны.

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