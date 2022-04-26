Красноярск, 26 апреля, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём телеграм-канале 26 апреля сообщил о том, что в регионе по-прежнему отмечается «стабилизация заболеваемости COVID-19 с незначимой тенденцией к снижению».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По данным Горяева, за прошедшие сутки в крае коронавирус выявили у 117 человек.

Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения края ниже контрольных уровней. При этом среди взрослых в Красноярске она отмечается на уровне эпидпорога.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Красноярском крае выявлено 363 489 носителей коронавируса.