Грайворонский район, , 05:51 — REGNUM Обстрел села Головчино, расположенного на границе между Украиной и Белгородской областью России, был произведён с украинской стороны. Об этом 26 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

По словам Гладкова, рано утром 26 апреля было обстреляно с украинской стороны село Головчино Грайворонского городского округа. Как доложил глава, оперативно выехавший на место происшествия, пострадало несколько нежилых хозпостроек и четыре жилых дома.

«Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся», — уточнил губернатор.

Стоит отметить, что это не первый обстрел приграничных населённых пунктов в Белгородской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле села Головчино со стороны Украины с применением системы залпового огня.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудил дело после обстрела под Белгородом