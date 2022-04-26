Красноярск, 26 апреля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Серебряным призёром стал житель Якутии на Дельфийских играх-2022, которые проходят в Красноярске. Призовое место в номинации «Художественные ремёсла» занял студент «Якутского художественного училища им. П. П. Романова» Василий Николаев, сообщил Сахапарламент. ру.

министерство культуры Якутии медаль

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Он из династии художников, внук известных в Нюрбе Отличников народного просвещения Саргыланы Олесовой и Василия Николаева.

«Замечательная новость и заслуженная победа! Он победил в номинации «Художественные ремесла», став серебряным призером из 30 участников. Поздравляем талантливого юного мастера и всех его близких, и педагогов с победой», — отметила заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония открытия XXI молодёжных Дельфийских игр России состоялась в Красноярске 23 апреля. В 2022 году в играх примет участие более 2500 молодых деятелей культуры. Артисты разных жанров поборются за награды в 34 номинациях.