Бразилиа, , 05:41 — REGNUM Правительство Бразилии поздравило французского президента Эммануэля Макрона с переизбранием на должность главы государства. Об этом говорится в заявлении бразильского МИД.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Бразилия подтверждает готовность работать над углублением исторических связей, объединяющих обе страны и приносящих взаимную выгоду бразильцам и французам, и выражает надежду на продолжение реализации широкой двусторонней повестки», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным, действующий президент республики Эммануэль Макрон набрал 58,5% голосов избирателей, его соперник от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 41,5%. Окончательные итоги Конституционный совет Франции еще не объявил.