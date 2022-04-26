Ирвайн, США, 26 апреля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Blizzard опубликовала список ответов на самые частые вопросы о предстоящей многопользовательской игре Overwatch 2. Информация была опубликована 25 апреля на сайте компании.

Overwatch

Помимо прочего, разработчики представили в публикации системные требования бета-версии предстоящей игры для игровых платформ на базе ПК. Для запуска Overwatch 2 с минимальными настройками графики геймерам потребуется компьютер, оборудованный процессором Intel Core i3 (AMD Phenom X3 8650), 6 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce GTX серии 600 (AMD Radeon HD серии 7000).

Чтобы сиквел Overwatch выдавал 60 FPS (кадров в секунду) при средних настройках графики, нужен будет уже ПК с Intel Core i7 (AMD Ryzen 5), 8 гигабайтами ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1060 (AMD R9 380). Blizzard также сообщила, что на накопителе игра займёт 50 гигабайт.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Blizzard рассказала о новой героине Overwatch 2, которая получит кодовое имя «Соджорн». Пока разработчики не назвали точных сроков релиза игры. Первые приглашения к участию в бета-тестировании они начнут рассылать 26 апреля 2022 года.