Владивосток, 26 апреля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Черниговке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух врачей-терапевтов центральной районной больницы, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Цитата из видеосюжета ТРК «Ариг Ус» Врачебные ошибки

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Установлено, что в январе 2018 года врачи выставили неверный диагноз 45-летней женщине, имеющей заболевание сердечно-сосудистой системы.

«Ненадлежащая диагностика и лечение, а также непринятие мер к транспортировке пациентки в специализированное лечебное учреждение повлекли её смерть», — пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело будет направлено в Черниговский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей взыскал суд в пользу жителя Волгограда, мать которого скончалась из-за врачебной ошибки.