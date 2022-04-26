Москва, , 05:32 — REGNUM Отмена авиасообщения с рядом стран мира из-за антироссийских санкций заставила поменять отпускные планы каждого третьего работника в России. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости, опираясь на данные исследования HeadHunter.

Отпуск Цитата из мф Каникулы в «Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Закрытие воздушного пространства для российских самолётов странами Евросоюза, Канадой, США и рядом других стран, рост цен на авиабилеты и ряд других факторов заставили пересмотреть отпускные планы почти треть российских работников.

Из доступных стран чаще других российские граждане называли Турцию — на курорты Антальи и других городов предпочли бы поехать в отпуск 34% российских граждан, ещё 25% граждан хотели бы провести свой отпуск на Кипре.

Среди российских регионов самым популярным оказался Краснодарский край. Курорты этого региона считают подходящими для отпуска 23% граждан. На втором месте — Алтайский край и Крым, в каждый из этих регионов хотели бы отправиться 9% граждан. Третье место поделили Калининград и Санкт-Петербург, куда хотели бы съездить на время отпуска 5% граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что любимыми видами отдыха жителей России в любое время года являются путешествие и отпуск на пляже.

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