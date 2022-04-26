Фокино, Приморский край, , 05:46 — REGNUM В Фокино утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве супруги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Мусорные контейнеры Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В июне 2021 года обвиняемый поссорился с супругой и избил её кулаками по голове и телу — женщина скончалась.

Желая скрыть преступление, фигурант расчленил тело и по частям вынес его в мусорный бак.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Фокинский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре вахтовик из Башкирии признан виновным в убийстве и краже 500 тыс. рублей.