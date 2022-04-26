Токио, , 05:24 — REGNUM Компания Shueisha объяснила причины, по которым был приостановлен выпуск манги «Чёрный клевер» Юки Табаты. Об этом 25 апреля сообщил портал Comicbook.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ранее издатель объявил, что после релиза 331 главы в публикации комикса наступит пауза, которая продлится около «трёх месяцев». Тогда же была анонсирована последняя арка манги, которая получит название «Абсолютный король-волшебник». Сейчас Shueisha в специальной публикации пояснила, что Юки Табата решил отдохнуть некоторое время перед началом работы над финалом «Чёрного клевера».

Для справки: манга «Чёрный клевер» выходит в журнале Weekly Shonen Jump с 16 февраля 2015 года. Её экранизацией занимается известная анимационная компания Studio Pierrot («Наруто», Bleach), премьера одноимённого аниме-сериала состоялась 3 ноября 2017-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы аниме-сериала «Рождённый в бездне» анонсировали онлайн-мероприятие