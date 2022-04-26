Токио, 26 апреля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Компания Shueisha объяснила причины, по которым был приостановлен выпуск манги «Чёрный клевер» Юки Табаты. Об этом 25 апреля сообщил портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Ранее издатель объявил, что после релиза 331 главы в публикации комикса наступит пауза, которая продлится около «трёх месяцев». Тогда же была анонсирована последняя арка манги, которая получит название «Абсолютный король-волшебник». Сейчас Shueisha в специальной публикации пояснила, что Юки Табата решил отдохнуть некоторое время перед началом работы над финалом «Чёрного клевера».

Для справки: манга «Чёрный клевер» выходит в журнале Weekly Shonen Jump с 16 февраля 2015 года. Её экранизацией занимается известная анимационная компания Studio Pierrot («Наруто», Bleach), премьера одноимённого аниме-сериала состоялась 3 ноября 2017-го.