Издатель назвал причину паузы в публикации манги «Чёрный клевер»
Токио, 26 апреля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Компания Shueisha объяснила причины, по которым был приостановлен выпуск манги «Чёрный клевер» Юки Табаты. Об этом 25 апреля сообщил портал Comicbook.
Ранее издатель объявил, что после релиза 331 главы в публикации комикса наступит пауза, которая продлится около «трёх месяцев». Тогда же была анонсирована последняя арка манги, которая получит название «Абсолютный король-волшебник». Сейчас Shueisha в специальной публикации пояснила, что Юки Табата решил отдохнуть некоторое время перед началом работы над финалом «Чёрного клевера».
Для справки: манга «Чёрный клевер» выходит в журнале Weekly Shonen Jump с 16 февраля 2015 года. Её экранизацией занимается известная анимационная компания Studio Pierrot («Наруто», Bleach), премьера одноимённого аниме-сериала состоялась 3 ноября 2017-го.