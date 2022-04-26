Якутск, 26 апреля 2022, 05:27 — REGNUM В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Якутия получит из федерального бюджета один миллиард рублей. Эти средства будут дополнительными, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.
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На совещании в правительстве республики он назвал реализацию нацпроектов приоритетным направлением. Их исполнение будет приоритетно контролироваться органами власти региона. Особое внимание уделят закупкам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутск в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году намерены отремонтировать и построить 28 дорог, их общая протяжённость составит 34,4 км. Работы уже начались, строительные материалы завезены заранее, по ледовой переправе.