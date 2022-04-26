Североморск, Мурманская область, 26 апреля, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провёл у полуострова Рыбачий в Баренцевом море артиллерийские стрельбы по береговым целям. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

пресс-служба СФ «В соответствии с планом боевой подготовки корабля боевые расчёты 130-мм артиллерийской установки А-192 выполнили стрельбу по береговой цели».

Для отработки артиллерийских упражнений использовались мишени на побережье полуострова Рыбачий. Морской полигон боевой подготовки, откуда выполнялась стрельба, был заблаговременно закрыт для движения гражданских судов и полётов авиации.

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» более двух недель выполнял в море различные задачи боевой подготовки. После завершения стрельб корабль вернулся в пункт постоянного базирования — город Североморск.

Как сообщало ИА REGNUM, отдельный корабельный противолодочный вертолётный полк Северного флота отработал в Баренцевом море ночные посадки на палубу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».