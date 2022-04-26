Гавана, , 05:14 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили рекордно низкое в 2022 году число зараженных коронавирусом — 237 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 1 101 968. Случаев смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией 25 апреля не фиксировалось. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 скончались 8 525 человек.

Отмечается, что к 26 апреля в республике против коронавирусной инфекции привились 9,9 млн из 11,2 млн жителей. При этом 6,5 млн также прошли курс ревакцинации против COVID-19. В ведомстве уточняют, что на Кубе использовались препараты, разработанные национальными компаниями.