Екатеринбург, 26 апреля, 2022, 05:12 — ИА Регнум. В посёлке Горный Щит под Екатеринбургом произошёл крупный пожар. Загорелась сухая растительность, сообщает областное управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Инцидент произошёл 25 апреля на ул. Баритовая на площади 500 кв. метров. Огонь перекинулся на два гаража. Угрозы перехода пламени на жилые дома нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе Горного Щита тушили крупный пожар. Там тоже загорелась сухая растительность. Жильё удалось отстоять.