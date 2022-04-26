Ухань, Китай, 26 апреля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Объем внешней торговли провинции Хубэй в центральном Китае выросла на 13,7% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский город Ухань

Согласно данным Уханьской таможни, стоимость импорта и экспорта провинции Хубэй за этот период составила 134,62 млрд юаней (около $21 млрд). Объем внешней торговли, внесенный частным сектором провинции, достиг 80,99 млрд юаней, увеличившись на 25,1%, что составляет 60,2% от общего объема внешней торговли провинции.

За этот период товарооборот провинции с ее крупнейшим торговым партнером, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, превысил 20 млрд юаней, увеличившись на 32,6% в годовом исчислении.

Торговля странами «Пояса и пути» достигла 37,14 млрд юаней, увеличившись на 28%, в то время как его торговля с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства выросла на 13,6% и составила более 40 млрд юаней.