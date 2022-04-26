Москва, 26 апреля, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Вознаграждение размером $ 1 млн пообещал за информацию о местонахождении так называемых батальонов имени экстремистов Дудаева и шейха Мансура обещал выплатить глава Чечни Рамзан Кадыров. Такое заявление политик и воин сделал 26 апреля в аудиообращении, которое он выложил своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Кадыров рассказал о случаях, когда враги, которые угрожали расправой ему лично и его бойцам, в итоге бежали, переодевшись в женскую одежду. Глава Чечни указал, что часто угрожавшие рассказывали о своей службе в батальонах, названных в честь экстремистов, и об участии в боевых действиях против российских войск.

За информацию о том, где находится «так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон», Кадыров объявил вознаграждение в миллион долларов. По словам главы Чечни, есть меценат, который возьмёт на себя выплату денежной награды.

«Информация должна быть 100-процентой. Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить. Или они должны встать на колени, попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек», — уточнил Кадыров.

Политик обратился ко всем своим подписчикам, а также к ВСУ и СБУ с призывом дать координаты батальона, чтобы можно было его найти и уничтожить, и «больше бы они не говорили на чеченском языке».

«Вскоре мы до вас доберемся. Вы никто, и звать вас никак», — отметил Кадыров и добавил, что операция по освобождению Украины от нацистов идёт «тихо, молча, не спеша, чечен делает свои дела».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров рассказал об освобождении города Рубежное.