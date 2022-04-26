Харбин, Китай, 26 апреля, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Объем внешней торговли товарами провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая вырос на 29,5% в годовом исчислении до 55,2 млрд юаней (около $8,5 млрд) в первом квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Харбинской таможни в столице провинции, с января по март импорт Хэйлунцзяна увеличился на 33,7% до 45,1 млрд юаней, в то время как экспорт вырос на 13,5% до 10,1 млрд юаней.

Торговля со странами вдоль «Пояса и пути» достигла 43,7 млрд юаней, что составляет 79,2% от общего объема внешней торговли провинции. Товарооборот с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства вырос на 49,2%.

В провинции наблюдался устойчивый рост экспорта трудоемких продуктов и сельскохозяйственной продукции, в то время как импорт мяса и железной руды резко вырос за тот же период.