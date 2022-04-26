Благовещенск, , 05:24 — REGNUM Водителей автомобилей в Амурской области просят по возможности воздержаться от поездок из-за гололёда и мокрого снега на дорогах. В регион пришёл циклон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта Приамурья.

Снег на машинах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В регионе 26 апреля прогнозируют выпадение мокрого снега, порывы ветра до 20 м/с и гололёд. Эти факторы повысят риск возникновения аварий на дорогах. Водителей просят быть осторожными и внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«В Амурской области осадки начнутся дождем, но со сменой воздушных потоков на северные дождь будет переходить в мокрый снег. Местами осадки будут сильными, сопровождаться гололёдными явлениями», — отметили метеорологи.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон с ветром и снегом ожидается 27 апреля в Хабаровском крае. На севере региона синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий — будет снегопад и сильный ветер до 22 м/с. Также осадки пройдут в южных и на востоке центральных районов. Могут возникнуть ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения и ЖКХ.