Иньчуань, Китай, 26 апреля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Валовый региональный продукт (ВРП) Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая в первом квартале этого года составил 111,4 млрд юаней (около $17,4 млрд), что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Добавленная стоимость первичной, вторичной и третичной промышленности Нинся составила 5,1 млрд юаней, 51,7 млрд юаней и 54,6 млрд юаней, увеличившись на 5,5%, 6,8% и 3,9% в годовом исчислении соответственно.

Инвестиции региона в основной капитал выросли на 14,9% в годовом исчислении за первые три месяца, в то время как инвестиции в производство и инфраструктуру выросли на 55,8% и 57,8% в годовом исчислении соответственно.