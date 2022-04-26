Пекин, , 04:52 — REGNUM Официальные данные показали, что в первом квартале года в портах Китая наблюдался непрерывный рост грузооборота, на фоне стабильного роста экономики, сообщает агентство Синьхуа.

В порту (сс) thgmueller

По данным Министерства транспорта Китая, грузооборот портов за этот период составил 3,63 млрд тонн, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале объем обработки контейнеров в портах Китая вырос на 2,4% по сравнению с прошлым годом и составил 67,38 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU).

По данным министерства, только в марте порты Китая обработали 1,27 млрд тонн грузов, в то время как пропускная способность контейнеров составила 23,79 млн TEU.