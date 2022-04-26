Пекин, 26 апреля 2022, 04:52 — REGNUM Официальные данные показали, что в первом квартале года в портах Китая наблюдался непрерывный рост грузооборота, на фоне стабильного роста экономики, сообщает агентство Синьхуа.
По данным Министерства транспорта Китая, грузооборот портов за этот период составил 3,63 млрд тонн, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале объем обработки контейнеров в портах Китая вырос на 2,4% по сравнению с прошлым годом и составил 67,38 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU).
По данным министерства, только в марте порты Китая обработали 1,27 млрд тонн грузов, в то время как пропускная способность контейнеров составила 23,79 млн TEU.