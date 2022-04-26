Амурск, Хабаровский край, 26 апреля, 2022, 04:54 — ИА Регнум. В Амурске Хабаровского края возбуждено уголовное дело на ученика 9 класса, который собирался устроить стрельбу в школе.

Krasnodar.ru Школьный класс

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По информации соцсетей и телеграм-каналов (официальные ведомства не сообщают), 14-летнего подростка задержали. Выяснилось, что он собирался убить учеников своей школы, к чему тщательно готовился.

Он увлёкся запрещённым в России движением «Колумбайн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На своей странице «ВКонтакте» он выкладывал тексты, видео и фотографии, связанные с культурой скулшутинга. Как сообщил телеграм-канал Baza, школьник пытался найти единомышленников и предложил ровеснику напасть на школу по улице Амурской, чтобы убить как можно больше учеников. Но задуманное воплотить в жизнь не удалось — инициатора задержали. При обыске у подростка, кроме обычных электронных устройств, нашли два «коктейля Молотова», нож и «тетради с радикальными записями». Подростку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке силовики задержали ученика 7 класса по подозрению в намерении взорвать школу.