Пекин, , 04:49 — REGNUM Один из ведущих телекоммуникационных гигантов Китая China Unicom сообщил о 20% росте чистой прибыли в первом квартале 2022 года, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

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Чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, достигла 2,03 млрд юаней (около $314,26 млн), говорится в заявлении, поданном на Шанхайскую фондовую биржу. Доходы бизнеса выросли на 8,2% до 89,02 млрд юаней за отчетный период, говорится в сообщении.

По его словам, число пользователей 5G компании достигло 171 млн на фоне ее усилий по продвижению цифровой трансформации.