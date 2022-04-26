Пекин, , 04:45 — REGNUM Согласно официальным данным, потребление электроэнергии в Китае, являющееся ключевым показателем экономической активности, незначительно выросло в первом квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Энергетика Администрация Липецкой области

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, за первые три месяца потребление электроэнергии выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потребление электроэнергии в жилых домах выросло на 11,8% в годовом исчислении, в то время как потребление электроэнергии в первичной, вторичной и третичной отраслях увеличилось на 12,6%, 3%и 6,2% соответственно.

Экономика Китая выросла на 4,8% в годовом исчислении в первом квартале, несмотря на такие проблемы, как вспышка COVID-19 и сложные внешние условия.